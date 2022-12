Romania: premier Ciuca su Schengen, domani al Consiglio Giustizia e Affari interni chiederemo un voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani al Consiglio Giustizia e Affari interni la Romania chiederà un voto sull'adesione allo Spazio Schengen. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in una conferenza stampa. "L'integrazione nell'area Schengen è il nostro obiettivo nazionale. Lo stato di incertezza creato dalla posizione dell'Austria non può più continuare", ha sottolineato il premier, aggiungendo che non vi è alcuna reale giustificazione per rifiutare l'adesione. "Un giorno prima del Consiglio di Bruxelles che riunisce i ministri dell'Interno degli Stati membri, continuiamo a impegnarci energicamente e utilizzando tutti i canali, i livelli e gli strumenti disponibili per raggiungere il risultato auspicato dalla Romania", ha affermato il primo ministro. "In questo momento, tutti gli Stati membri ci sostengono nell'avanzamento dell'adesione, inclusi Paesi Bassi e Svezia, ad eccezione dell'Austria. Abbiamo anche il fermo sostegno di Francia e Germania, riconfermato a tutti i livelli", ha continuato Ciuca. Il capo del governo sostiene che i dati, compresi quelli di Frontex, confermano che i flussi migratori non generano timori. "Fondamentalmente non possiamo parlare di una vera giustificazione a questo punto. Comprendiamo che la questione della migrazione è delicata in molti Stati membri, ma bloccare l'adesione della Romania non porterà le risposte auspicate dall'Austria, anzi, l'adesione della Romania renderà l'area Schengen ancora più sicura", ha affermato il primo ministro. (Rob)