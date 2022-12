Governo: Volpi (Fd'I), Conte fomenta l'odio delle piazze, solidarietà a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo totale solidarietà al premier Meloni per le minacce di morte a lei e a sua figlia. Il clima di odio e violenza che si respira fin dall’inizio della campagna elettorale è peggiorato da quando Giorgia Meloni è a capo del governo di centro destra, ed è inaccettabile in un Paese democratico". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi. "Esistono responsabilità politiche chiare per questa situazione e sono da imputare agli avvelenatori di pozzi e agli odiatori di professione che continuano a soffiare sul fuoco nelle piazze degli ultimi per cercare di alimentare una specie di rivolta sociale. Mi auguro - conclude - che la condanna arrivi da tutte le forze politiche senza se e senza ma e che ci si renda conto che si sta passando il segno”. (Rin)