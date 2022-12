Perù: parlamento vota terza mozione di impeachment contro presidente Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Perù vota oggi la terza mozione di impeachment nei confronti del presidente Pedro Castillo per “incapacità morale”. La mozione è stata presentata con il sostegno di 67 deputati e ammessa al dibattito con 73 voti a favore, 32 contrari e 6 astensioni. Per essere approvata la mozione deve ottenere il sostegno di almeno 87 deputati. Nel testo della mozione si definisce "inaccettabile il fatto che un presidente ricopra l'incarico nel pieno di forti indizi di corruzione, grave indegnità, danni morali o etici". Un testo di circa cento pagine che ripercorre le varie indagini giudiziarie aperte contro Castillo, i suoi più stretti collaboratori e parenti. Su tutte, quella aperta dalla procura generale, secondo cui Castillo è punta di una "rete criminale" dedita, dall'interno dell'amministrazione pubblica, al traffico di favori in cambio di appalti pubblici, alla nomina di funzionari non idonei e, più in generale, di pratiche di corruttela a danno dell'erario. Il promotore della richiesta, il deputato Edward Malaga, ha assicurato che il numero dei deputati disposti a votare a favore della mozione supera quella soglia. (segue) (Brb)