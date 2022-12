Perù: parlamento vota terza mozione di impeachment contro presidente Castillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese andino è da tempo in balia di una grave situazione di instabilità. Il presidente Castillo, maestro rurale, è arrivato al potere nel luglio del 2021 con il sostegno del partito di sinistra Perù Libre, al termine di un combattuto spareggio con l'ultra conservatrice Kejko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto. Superate le vibranti polemiche sulle presunte frodi consumate alla urne, ma senza un adeguato sostegno parlamentare, Castillo si è trovato da subito a dover navigare in grande difficoltà. Dopo pochi mesi, il suo stesso partito di riferimento lo ha disconosciuto accusandolo di aver concesso troppo alle forze conservatrici. Dall'inizio del mandato, il presidente si trova inoltre ad affrontare diverse polemiche legate a presunta corruzione di personalità politiche a lui vicine, se non di parenti, tra cui la moglie, Lilia Flores, la cognata e due nipoti. (segue) (Brb)