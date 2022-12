Perù: parlamento vota terza mozione di impeachment contro presidente Castillo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemiche tradotte in cause e azioni parlamentari che Castillo ha più volte denunciato come manovre "golpiste", anche dinanzi a interlocutori internazionali. Il presidente ha chiesto e ottenuto l'invio nel Paese di una missione di alto livello dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) per redigere un rapporto esaustivo sulle condizioni della dialettica democratica nel Paese andino: un gruppo di lavoro composto da cinque ministri degli Esteri - Santiago Cafiero (Argentina), Eamon Courtney (Belize), Juan carlos Holguin (Ecuador), Mario Adolfo Bucaro (Guatemala) e Julio Cesar Arriola (Paraguay) -, coadiuvati da altre tre funzionari regionali. La commissione ha esortato al dialogo tutti gli attori del panorama politico peruviano. (segue) (Brb)