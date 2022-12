Perù: parlamento vota terza mozione di impeachment contro presidente Castillo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo di alto livello (Gan) ha descritto un clima "altamente polarizzato", riflesso "nella lotta interna tra i poteri dello Stato e in alcune regioni del Paese". Una tensione che citando le parole di un intervistato rende attuale il rischio "di una guerra civile tra le istituzioni pubbliche". Di più, si parla di un "proliferare delle armi" nelle zone più remote del Paese, preludio di "possibili azioni di violenza da parte dei gruppi sociali". Il costante braccio di ferro tra i poteri porta la popolazione "a perdere credibilità" nei confronti delle istituzioni, viste come attori concentrati su difesa di interessi di parte e non in funzione del bene comune. (segue) (Brb)