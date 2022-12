Perù: parlamento vota terza mozione di impeachment contro presidente Castillo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto denuncia la preoccupazione per un "uso eccessivo degli strumenti di controllo politico": la pratica "indiscriminata delle mozioni di sfiducia", i veti posti alle trasferte internazionali del presidente, le denunce costituzionali, in un clima di "giuridicizzazione della politica e politicizzazione della giustizia". Al tempo stesso il Gan riferisce della "concentrazione" delle testate giornalistiche nelle mani di pochi proprietari. Un panorama mediatico definito come "carente di obiettività", in cui i media hanno "libertà di informare o disinformare senza alcun tipo di censura". E gli stessi servizi giornalistici sono diventati strumenti per aprire fascicoli giudiziari nei confronti dei politici. Gli stessi operatori dell'informazione hanno a loro volta denunciato una "mancanza di apertura" - se non una "mancanza di rispetto" - nei confronti dei media. (segue) (Brb)