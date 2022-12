Perù: parlamento vota terza mozione di impeachment contro presidente Castillo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La profonda crisi istituzionale in cui versa il Paese funzionerebbe anche, nel racconto consegnato dai membri della missione, come detonatore della "crisi sociale", con insofferenze della popolazione nei confronti della gestione sanitaria o del sistema educativo. Per "molti degli attori intervistati", l'elezione di Castillo, nato e cresciuto nella zona rurale del Perù, "ha reso palese" un atteggiamento di "razzismo" da parte di settori che non "accettano che una persona estranea ai circoli politici tradizionali occupi la presidenza". In questo senso, gli "improperi e gli insulti" nei confronti dell'immagine del presidente avrebbero finito per ridare vigore a un atteggiamento culturale discriminatorio nei confronti delle minoranze, non solo culturali, ma anche sugli orientamenti sessuali. Nonostante l'impegno annunciato a parole, prosegue l'analisi del Gan, le parti non percorrono la via del dialogo "come parte essenziale dell'esercizio democratico". (segue) (Brb)