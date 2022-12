Perù: parlamento vota terza mozione di impeachment contro presidente Castillo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Osa elenca quindi una serie di possibili risposte per uscire dall'impasse, a partire dalla convocazione di una istanza formale di dialogo tra la presidenza, il potere legislativo, le alte corti, i rappresentanti dei partiti politici ed esponenti della società civile. Un'iniziativa che dovrebbe essere assunta dall'esecutivo, accompagnata da una "tregua politica" che assicuri un "consenso minimo per garantire la governabilità". Il Gan invita quindi a rispettare la giustizia costituzionale dettata dalla corte suprema, e gli attori politici ad assicurare "il pieno rispetto dei diritti umani". In ultimo, il Gruppo di alto livello lancia un appello alla libertà di espressione, in modo "costruttivo, responsabile, imparziale e di rispetto verso tutti gli attori". (segue) (Brb)