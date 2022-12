Perù: parlamento vota terza mozione di impeachment contro presidente Castillo (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente Castillo, la commissione dell'Osa “ha confermato che il governo peruviano è sotto attacco da parte di un gruppo politico che mira a destabilizzarlo, a dispetto del voto popolare”. “Nonostante tutto, continuerò a lavorare per lo Stato di diritto costituzionale, l'equilibrio dei poteri, la democrazia fondata sulla volontà popolare e per un Paese prospero che rispetti i poteri dello Stato”, ha detto Castillo in una serie di tweet. Castillo ha quindi fatto appello al dialogo. “Chiedo ai capi delle istituzioni dello Stato e ai leader politici e sociali del Paese di dialogare e garantire la governabilità”, ha dichiarato. (Brb)