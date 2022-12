Cina-Ue: Pechino, gestiremo controversie nel rispetto delle regole Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina gestirà le richieste dell'Unione europea nel rispetto delle procedure che regolano la risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo annuncia il ministero del Commercio di Pechino in una nota, diramata dopo che la Commissione europea ha deciso di interpellare l'Omc su due dispute in corso con la Cina. La prima riguarda la legalità delle restrizioni commerciali che Pechino ha messo in atto contro le esportazioni lituane e le esportazioni dell'Ue contenenti beni lituani dal dicembre 2021. L'altra riguarda la legalità della decisione della Cina che limita i titolari di brevetti Ue ad alta tecnologia dall'accesso ai tribunali dei Paesi membri per proteggere e far valere efficacemente i propri diritti. In entrambi i casi, le misure cinesi sono molto dannose per le imprese europee. Inoltre, le misure discriminatorie della Cina nei confronti della Lituania incidono sugli scambi intra-Ue e sulle catene di approvvigionamento intra-Ue e incidono sul funzionamento del mercato interno, anche mediante adeguamenti forzati del mercato. L'abolizione di queste misure è nell'interesse sia economico che strategico dell'Ue. (Cip)