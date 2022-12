Università: von der Leyen, Next Generation Eu e Italia sono un binomio perfetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next Generation Eu e l'Italia sono un binomio perfetto. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un discorso tenuto al 120esimo anniversario dell'Università Bocconi di Milano. "L'Italia sta ricevendo oltre 190 miliardi di euro per investimenti e riforme. Quasi 67 miliardi di euro sono già stati erogati. E il loro impatto comincia a essere molto visibile", ha detto. "Oltre a investimenti senza precedenti, Next Generation Eu ha promosso anche alcune riforme cruciali che gli italiani aspettavano da decenni. Una di queste è la riforma della pubblica amministrazione", ha aggiunto. "Ma anche riforme per ridurre i ritardi di pagamento e la burocrazia per le piccole imprese o per accelerare le procedure di approvazione per le energie rinnovabili", ha proseguito nel suo intervento von der Leyen. "Le riforme sono il motore dell'economia italiana. Possono davvero dare impulso alla vostra ripresa", ha concluso. (Beb)