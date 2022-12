Governo: Sisto, minacce a Meloni e Crosetto frutto irresponsabilità pessima politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sequenza di gravissime minacce contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sua figlia e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ai quali va la mia piena solidarietà, è la riprova dei danni inenarrabili causati dalla sistematica evocazione della violenza, ormai entrata a far parte del linguaggio di una certa politica, la peggiore. E' una deriva inaccettabile, una patologia della nostra democrazia di fronte alla quale gli unici anticorpi sono il fermo senso di responsabilità e il rigoroso rispetto della Costituzione. Serve una reazione corale a tutela di un dibattito civile, che avvenga sempre nel rispetto delle persone". Lo dichiara in una nota il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. (Com)