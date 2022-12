Veneto: Guarda (Ev) su Defr, ok a proposta per transizione verso modello informatica verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al Defr, il Documento di economia e finanza regionale "ho ritenuto necessario insistere, sulla necessaria implementazione della sicurezza informatica, indicando in eventuali forme di collaborazione dell'amministrazione regionale con la l'Autorità nazionale per la cybersicurezza (Acn) obiettivi di avanzato efficientamento della sicurezza dei dati prodotti o ricevuti dall'amministrazione regionale, specie per quel che riguarda le strutture della sanità", ha detto Cristina Guarda, consigliera regionale di Europa verde. "È stata accolta la mia proposta di attivare, a livello regionale e in via sperimentale, specifici progetti pilota per promuovere interventi di sostegno, partendo dagli istituti scolastici del Veneto, per accompagnare le Pubbliche amministrazioni nella transizione verso l'informatica verde , cosiddetto green computing, intesa come modello che punta all'utilizzo di strumenti tecnologici più ecologici o con un impatto tecnologico molto basso. Una transizione verso il modello dell'informatica verde non solo permette di ridurre il consumo energetico ma consente il riuso dell'hardware, senza che questo diventi obsoleto o sia dipendente da costosi aggiornamenti", ha concluso Guarda. (Rev)