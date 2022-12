Energia: sottosegretario Barbaro a riunione Emfg in Egitto, “Italia può diventare snodo europeo del gas” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento, il sottosegretario ha evidenziato come l’invasione russa dell’Ucraina abbia “ridisegnato la geopolitica del gas”. L’Italia che nel 2021 importava quasi il 40 per cento della sua domanda di gas dalla Russia “è stata in grado di reagire rapidamente, diversificando le fonti di gas da altri Paesi attraverso nuove forniture di Gnl, l’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti e la costruzione di ulteriori capacità di rigassificazione”, ha aggiunto Barbaro. A tal riguardo, l’esponente del governo italiano ha ricordato come le importazioni di gas dall’Azerbaigian tramite il Tap siano aumentate nel breve termine, precisando che si sta ragionando sulla possibilità di raddoppiare la capacità della condotta da 10 a 20 miliardi di metri cubi all’anno. “Le nuove forniture di Gnl richiederanno nuove infrastrutture di rigassificazione dato il pieno utilizzo della capacità esistente”, ha aggiunto il sottosegretario, definendo “fondamentale” l’entrata in funzione entro il prossimo inverno di “due nuove unità galleggianti di rigassificazione offshore della capacità di 5 miliardi di metri cubi ciascuna”. Quanto alla decarbonizzazione, Barbaro ha ricordato come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) stanzi circa 60 miliardi di euro per la cosiddetta “rivoluzione verde”. (Cae)