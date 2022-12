Sanità: Schillaci, criticità Ssn richiedono finanziamenti e iniziative concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alla fine della pandemia il Servizio sanitario nazionale si trova di fronte ad assai rilevanti criticità che richiedono il finanziamento di misure specifiche e iniziative concrete”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in apertura dell’audizione di fronte alla commissione Affari sociali della Camera. Per il ministro, “l’assistenza territoriale è il vero problema del Servizio sanitario perché il Pnrr non risolve la carenza del personale, non essendo lo strumento idoneo al finanziamento delle spese correnti e alla realizzazione delle case di comunità”. (Rin)