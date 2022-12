Governo: Savino su minacce a Meloni, solidarietà, politica non alimenti odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica non deve in nessun modo alimentare questo clima di odio, che poi sfocia in atti e minacce inqualificabili, come quelle indirizzate al Presidente Giorgia Meloni ed alla sua famiglia o, nei giorni scorsi, al ministro Crosetto. A loro va tutta la mia solidarietà. Mi auguro che, da parte di tutti, ci sia la volontà a tornare ad un confronto sui temi, nelle sedi istituzionali e non solo sui social". Lo afferma Sandra Savino, sottosegretario all'Economia e le Finanze. "La situazione economica - aggiunge Savino - non è certo delle più semplici, stiamo mettendo in campo misure organiche, che esprimono una visione. Su tutte ci sarà il necessario e doveroso confronto in Parlamento e con le parti sociali".(Rin)