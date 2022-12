Sanità: Astorre (Pd), a Roma due istituti di eccellenza per chirurgia oncologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "abbiamo diverse eccellenze in campo sanitario, certificate dai dati del Piano nazionale di Agenas, l’Agenzia sanitaria nazionale delle Regioni. Il rapporto evidenzia l’ottimo lavoro degli ospedali Sant’Andrea e Gemelli di Roma che sono ai primi posti per interventi di chirurgia oncologica. Una menzione speciale anche per l’Ospedale Tor Vergata per il numero di interventi di angioplastica. Lo sapevamo e questo dato conferma una nostra convinzione: nel Lazio abbiamo medici e strutture di assoluta eccellenza”. Lo scrive in una nota Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio (Com)