Russia: governatore di Rostov, arrestato un uomo che ha sparato ad agenti di polizia

- Il sospettato di una sparatoria avvenuta ieri contro la polizia russa a Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov, è stato arrestato. Lo ha comunicato su Telegram il governatore della regione, Vasilij Golubev, precisando che le indagini sono in corso. Il giorno prima, un uomo in tuta mimetica ha aperto il fuoco contro gli agenti della polizia nella periferia di Novoshakhtinsk. Uno dei poliziotti è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. (Rum)