Urbanistica: Melito (Pd), a Roma Tre un incontro su sfide future

- La sfida deve essere quella di fornire alla Pubblica amministrazione strumenti teorici e pratici "capaci di mostrare l'intersezione tra la pianificazione urbana e la questione di genere per elaborare politiche pubbliche più attente alle donne e ai giovani. Sogno un'urbanistica donna ma ancora di più una Roma donna e giovane che oggi più che mai si ponga il tema della conciliazione dei tempi vita-lavoro, di cura familiare o sicurezza per strada". Lo ha detto in una nota la vicepresidente della commissione Capitolina Urbanistica, Antonella Melito del Pd che ieri è intervenuta all'incontro "Urbanistica: un anno di lavoro per Roma", organizzato dall'Assessorato di Urbanistica di Roma Capitale presso l'Università Roma Tre. "L'obiettivo dei prossimi anni continua ad essere e deve essere, sotto il profilo urbanistico, l'orizzonte di una Roma unita, dalle periferie al centro, per questo c'è bisogno di proseguire il lavoro avviato e di uno scatto in avanti per puntare ad essere una città che per ogni spazio urbano abbia la sua meta, il suo scopo orientato a rendere ogni luogo bello da vivere prima che da ammirare, qualitativo dal punto di vista dei servizi, partecipato, rinnovato, innovativo e vivo". (segue) (Com)