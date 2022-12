Urbanistica: Melito (Pd), a Roma Tre un incontro su sfide future (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una città capace di offrire servizi sulla base dei fabbisogni e delle specificità di ogni quartiere, in grado di accorciare le maglie delle diseguaglianze che rendono Roma sconnessa e divisa tra centro e periferia. Abbiamo lavorato e continueremo a farlo con la Commissione Urbanistica per suggerire percorsi politici che mirassero alla piena applicazione della legge sulla rigenerazione urbana della Capitale. Allora insieme, anche con l'Assemblea Capitolina tutta, possiamo e dobbiamo riprendere tutti quei progetti bloccati che da anni chiedono un riscatto che è prima di tutto sociale e culturale, da questioni rimaste in sospeso come gli ex mercati generali alla valorizzazione degli immobili delle partecipate. Tutto nell'ottica di capire ed indirizzare possibili trasformazioni del territorio per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei quartieri", ha aggiunto. "Penso che sia arrivato il momento di collaborare insieme per riportare Roma allo stesso livello delle altre Capitali Europee e per farlo dobbiamo continuare il percorso avviato dalla giunta Gualtieri, rafforzando una sinergia che, superati gli ostacoli burocratici ed amministrativi, sappia guardare alla Roma del futuro sviluppando progetti. Ringrazio l'Assessore Veloccia e i miei colleghi tutti per il grande lavoro fatto insieme e che continueremo a fare nei prossimi anni", ha concluso. (Com)