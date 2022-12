Ucraina: Servizi di sicurezza, nuovi controlli nei monasteri a Cherkasy, Uman e Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Servizi di sicurezza ucraini (Sbu) continuano le perquisizioni dei monasteri del patriarcato di Mosca sul territorio ucraino, questa volta nelle regioni ucraine di Kherson, Cherkasy e Uman. Secondo l'ufficio stampa dell'Sbu, oggi le forze dell'ordine hanno condotto le indagini in 13 diversi monasteri, scuole ortodosse, biblioteche e sedi delle diocesi regionali. I controlli, come ha sottolineato l'ufficio stampa, si svolgono insieme alla polizia e alla guardia nazionale ucraine nell'ambito del lavoro per contrastare le attività sovversive dei servizi speciali della Federazione Russa in Ucraina.(Kiu)