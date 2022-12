Legge Bilancio: Pagano (Pd), approvare nostro emendamento su credito d'imposta Pos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il problema è il costo eccessivo dei Pos per gli esercenti, allora diciamo alla maggioranza di destra di sostenere e approvare il nostro emendamento in cui proponiamo che venga prorogato il credito di imposta al 100 per cento per tutte le spese di gestione per le imprese commerciali per l'utilizzo di questo strumento bancario. Sarebbe un'occasione per sgomberare il campo alle polemiche e dare le giuste risposte che si attendono cittadini e commercianti". Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo Pagano. (Rin)