Spagna: smantellata banda dedita a traffico internazionale cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia nazionale spagnola ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga su larga scala internazionale con il sequestro nelle Asturie di circa 2.600 chili di cocaina, oltre a un arsenale di fucili d'assalto. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", tra i 19 arrestati figura anche lo storico narcotrafficante galiziano noto come "Matador", obiettivo delle autorità spagnole e colombiane da oltre dieci anni. Circa duemila chili di droga sono stati intercettati nelle acque internazionali dei Caraibi mentre venivano trasportati via mare dal Sud America per essere distribuiti in Spagna, mentre i restanti 600 chili erano nascosti in un magazzino industriale a Siero, nelle Asturie. (segue) (Spm)