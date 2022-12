Spagna: smantellata banda dedita a traffico internazionale cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione è stata condotta in collaborazione con la polizia nazionale colombiana e le autorità statunitensi. Nel capannone industriale è stato trovato anche un arsenale di armi da guerra composto da fucili d'assalto, bombe a mano, esplosivi, lanciarazzi, silenziatori, armi leggere e cartucce di diversi calibri, mentre un'altra partita di armi è stata sequestrata nella casa del narcotrafficante spagnolo in Galizia. Dopo una prima ispezione del lanciarazzi, gli agenti hanno ritenuto che, a causa della sua instabilità, fosse necessario procedere alla sua disattivazione e distruzione controllata, trasferendolo in un bunker sicuro dove è stato fatto esplodere. (Spm)