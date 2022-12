India: il Partito dell’uomo comune vince le elezioni nel Municipio di Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dell’uomo comune (Aap) ha vinto le elezioni del 4 dicembre nel Municipio di Delhi, una delle tre divisioni amministrative, la più grande, del Territorio della capitale dell’India (gli altri municipi sono quelli di Nuova Delhi e Delhi Cantonment), il cui scrutinio si è tenuto oggi. Si è votato per eleggere 250 consiglieri, in rappresentanza di altrettante circoscrizioni, in cui vivono oltre undici milioni di persone. L’Aap ha ottenuto 134 seggi, seguito dal Partito del popolo indiano (Bjp) con 104 e dal Congresso nazionale indiano (Inc) con nove (i restanti tre sono andati a forze minori). Le elezioni sono le prime tenute dopo l’approvazione, ad aprile di quest’anno, del Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, la legge con cui sono state unificate le tre entità di Delhi Nord, Delhi Sud e Delhi Est. (segue) (Inn)