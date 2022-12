Ungheria: governo abolisce tetto a prezzo carburanti a causa delle carenze nelle stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese ha deciso di abolire il tetto ai prezzi dei carburanti. L’annuncio è arrivato ieri a tarda sera da parte del capo di gabinetto del premier Viktor Orban. “Questo è l’unico modo di garantire una sicurezza delle forniture”, ha spiegato. L’amministratore delegato della società petrolifera e del gas Mol, Zsolt Hernadi, ha aggiunto che “circa un quarto delle stazioni di benzina ha finito le scorte”. Ieri la società ha avvertito che la situazione dell’approvvigionamento di carburanti in Ungheria è “critica” perché la domanda è aumentata e la corsa dei consumatori a rifornirsi ha provocato carenze. La compagnia ha riconosciuto che nello scorso fine settimana ci sono state carenze in numerose stazioni di servizio, dovute agli acquisti impulsivi di molti consumatori che temevano di restare senza carburante e hanno pensato di fare scorte. La situazione si è protratta anche l’altro ieri e ieri, con lunghe file alle stazioni. L’azienda “resta impegnata a preservare la sicurezza delle forniture attraverso i suoi prodotti”, si legge nel comunicato. Tuttavia, garantire approvvigionamenti pienamente adeguati richiede di potenziare l’importazione, ha avvertito ieri Mol. In Ungheria il tetto ai prezzi dei combustibili era entrato in vigore il 15 novembre 2021 e dal 30 luglio valeva solamente per le autovetture con targa ungherese, i veicoli agricoli e i taxi e sarebbe dovuto scadere a fine dicembre. (Vap)