Francia-Niger: atteso oggi l'incontro fra Macron e Bazoum a Parigi, focus su progetti regionali

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà oggi l'omologo nigerino Mohamed Bazoum al palazzo dell'Eliseo. Il colloquio, ha riferito in una nota la presidenza francese, verterà sul rapporto bilaterale franco-nigerino, in particolare sui suoi aspetti educativi e agricoli, oltre che sulla situazione della regione saheliana. A Parigi Bazoum ha partecipato alla seconda tavola rotonda dei donatori e partner per lo sviluppo in Niger: in quest'occasione il presidente nigerino ha presentato agli investitori pubblici e privati ​​francesi il ​​Piano di sviluppo economico e sociale 2022-2026 varato dal suo governo, che mira a consolidare le basi dello sviluppo del Paese e a trasformare la sua economia. Il progetto si basa su tre pilastri: lo sviluppo del capitale umano, il consolidamento della pace e della governance e la trasformazione strutturale dell'economia. L'obiettivo principale del piano, ha spiegato Bazoum, è di ridurre la povertà dal 43 per cento nel 2022 al 35 per cento nel 2026. (segue) (Frp)