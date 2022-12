Francia-Niger: atteso oggi l'incontro fra Macron e Bazoum a Parigi, focus su progetti regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bazoum ha sottolineato l'importanza di investire sull'educazione delle ragazze. "Mi occuperò personalmente di ridurre le disuguaglianze di genere, costruendo le capacità delle donne e delle ragazze, cogliendo il dividendo demografico, in particolare attraverso la scolarizzazione delle ragazze e il loro mantenimento nel sistema educativo, la formazione professionale e tecnica, in particolare per le donne e i giovani, nonché il loro accesso all'occupazione e alla responsabilità a tutti i livelli", ha affermato Bazoum intervenendo a una tavola rotonda con gli investitori, ricordando anche la necessità di ripristinare la sicurezza nel Paese, in particolare di fronte alla minaccia jihadista. “La trasformazione strutturale dell'economia e lo sviluppo del capitale umano non possono essere realizzati senza pace e sicurezza. A questo proposito, il governo ha reso prioritario garantire una buona governance in materia di sicurezza, politica, legale e giudiziaria", ha aggiunto. (segue) (Frp)