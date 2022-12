Imprese: Eni, acquistate 4,32 milioni di azioni proprie tra il 28 e il 29 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il 28 e il 29 novembre 2022 4.322.849 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 14,0850 euro per azione, per un controvalore complessivo di 60.887.377,41 euro nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea di Eni dell’11 maggio 2022, già oggetto di informativa ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999. Lo rende noto Eni. Con gli acquisti sopra indicati si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie della Società per il 2022, avviato il 30 maggio 2022 come comunicato al mercato in data 26 maggio 2022. Il 29 luglio 2022 la società aveva comunicato al mercato l’aumento dell’impegno per il buy-back a 2,4 miliardi di euro. Nell’ambito del programma, Eni ha acquistato n. 195.550.084 azioni proprie (pari allo 5,48 per cento del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 2.399.992.593 euro. A seguito degli acquisti effettuati fino al 29 novembre 2022, considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’assegnazione di azioni ordinarie a dirigenti Eni, a seguito della conclusione del periodo di vesting previsto dal “Piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019” approvato dall’Assemblea di Eni del 13 aprile 2017, Eni detiene n. 226.097.834 azioni proprie pari al 6,33 per cento del capitale sociale. Il programma di acquisto di azioni proprie 2022 è stato completato in 6 mesi dalla data di avvio, in anticipo rispetto all’indicazione del mese di aprile 2023 comunicata al momento di avvio del programma.(Rin)