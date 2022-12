Croazia: ministro Esteri, permanenza soldati ucraini non trascinerà il Paese in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La permanenza dei soldati ucraini in Croazia non può trascinare il Paese in guerra. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Hrt". Facendo riferimento alla proposta del governo di Zagabria sulla partecipazione del Paese alla missione militare dell'Unione europea Euman rivolta all'addestramento dei soldati ucraini, che verrà ridiscussa in Parlamento il 15 dicembre, Grlic Radman ha affermato che "è importante che la discussione abbia luogo" e che i rappresentanti politici prendano la "decisione giusta". "La missione Euman rappresenta anche un miglioramento delle nostre relazioni con i Paesi nelle immediate vicinanze dell'Ue", ha aggiunto il ministro croato. "Vogliamo evitare qualsiasi mossa che ci porti in guerra, ma ciò non significa che non vogliamo aiutare gli ucraini nella loro giusta lotta", ha sottolineato Grlic Radman. (Seb)