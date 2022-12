Ucraina: Rojc (Pd), Meloni dica no a ricatto Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni si esprima senza ambiguità per il congelamento dei fondi del Pnrr all'Ungheria, come unica risposta possibile al ricatto di Orban sulla politica estera europea. L'Italia è a un bivio strategico tra la compattezza del fronte degli aiuti all'Ucraina aggredita e l'oggettivo filoputinismo dei sovranisti magiari. Occorrono scelte nette, perché è in gioco il futuro dell'Europa". Lo afferma la capogruppo in commissione Politiche europee al Senato Tatjana Rojc (Pd), dopo che il governo ungherese ha posto il veto su un accordo Ue che prevedeva un pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro per l'Ucraina. "Orban non può sognarsi di inveire contro l'Europa seduta 'su enormi mucchi di debito comune' e poi - aggiunge la senatrice - pretendere di attingere a quel mucchio senza rendere conto a nessuno". (Rin)