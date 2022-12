Governo: Casellati, sdegno per minacce a Meloni, superato ogni limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutto il mio sdegno e il mio sconcerto per le ennesime e gravissime minacce rivolte a Giorgia Meloni, che non risparmiano nemmeno la piccola figlia Ginevra. Con questo episodio è stato superato ogni limite. Usare come bersaglio dell’aggressione politica persino una bambina è semplicemente ripugnante.Queste parole cariche di odio non possono più essere ignorate. Perché il clima cambi e cessi questa spirale di violenza verbale serve un impegno vero da parte di tutte le forze politiche che devono prendere le distanze da chi fomenta e chi usa minacce e insulti come unica arma di opposizione. La mia solidarietà al presidente del Consiglio e alla sua famiglia per quanto successo". Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)