Sanità: Battisti (Pd), ospedale Spaziani al top in Italia per la cardiologia

- L'ospedale Spaziani di Frosinone "è tra i primi dieci ospedali d'Italia per interventi di angioplastica primaria per infarto nell'arco dei novanta minuti. Lo certifica il Piano nazionale esiti presentato ieri dal ministero della Salute. Un risultato che inorgoglisce, che certifica il cambio di rotta della nostra sanità, che mette in evidenza come il grande piano degli investimenti che come Regione abbiamo portato avanti sui nostri ospedali abbia prodotto miglioramenti evidenti e reparti di assoluta eccellenza". Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali. "Si tratta di risultati particolarmente significativi - spiega - perché intervenire nel minor tempo possibile, e con certificata qualità delle cure, permette di salvare la vita delle persone. La tempestività, in questi casi, è salvifica. Per questo voglio ringraziare il management, il primario della cardiologia di Frosinone, Prof. Menichelli, i medici e tutto lo straordinario personale delle nostre strutture. Chi racconta una sanità che non funziona e strumentalizza alcune criticità è perché non crede nelle potenzialità della nostra sanità pubblica fatta di impegni e sacrifici soprattutto del nostro personale. Ovviamente non ci accontentiamo: grazie al Pnrr, sul quale abbiamo lavorato accanto all'assessore Alessio D'Amato, continueremo ad investire per nuovo personale, macchinari all'avanguardia, per abbattere le liste d'attesa e migliorare le strutture. Stiamo trasformando la nostra sanità - conclude - e proseguiremo su questa strada".(Com)