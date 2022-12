Giustizia: Santalucia (Anm), intercettazioni unico strumento in alcune indagini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Però - ricorda il presidente - c'è stata una riforma nel 2017-2018 il cui obiettivo era proprio di evitare la diffusione indebita delle intercettazioni: perché il ministro, prima di mettere qualcuno sul banco degli imputati, non va a vedere se la legge ha prodotto effetti positivi o no? Io non so se la diffusione di notizie cui ha fatto riferimento sia recente o appartenga al passato, quale memoria ne abbia". Col ministro Santalucia ha già avuto degli incontri, "siamo tutti uniti sulla necessità di restituire maggiore efficienza al sistema giustizia: è un obiettivo previsto dal Pnrr e insieme lo vogliamo e dobbiamo perseguire. Siamo d'accordo anche quando dice che per i reati minori è giusto trovare soluzioni migliori del carcere". Quanto al quadro delle riforme costituzionali che vengono preannunciate. "Mi preoccupa. Se la politica pensa a una riforma, è legittimo. Ma noi avremo diritto di parola e prenderemo parte al dibattito con le nostre idee", ha concluso Santalucia. (Res)