Arabia Saudita-Vietnam: i rappresentanti di 40 società riuniti a Riad per forum d’affari

- I rappresentanti di 40 società saudite e vietnamite si sono incontrati nella capitale saudita Riad per discutere delle modalità per aumentare gli scambi commerciali in ambito sanitario. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale il volume degli scambi nel settore si attesta attualmente a 8,2 miliardi di riyal (2,2 miliardi di dollari). Il forum d’affari saudita-vietnamita è stato presieduto dal vicepresidente del Consiglio d'affari regionale saudita per i paesi del sud-est asiatico, Abdulghani al Rumaih, il quale ha elogiato la creazione della commissione mista “che ha lavorato dal 2006 per aumentare il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi”. (Res)