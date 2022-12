Iran: Usa denunciano "condotta pericolosa" di una imbarcazione militare nello Stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando centrale delle Forze armate degli Stati Uniti (Centcom) ha denunciato attraverso un comunicato la "condotta pericolosa e non professionale" di una nave del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran" nello Stretto di Hormuz. Secondo la nota, un pattugliatore iraniano si è avvicinato nottetempo all'incrociatore lanciamissili statunitense Uss The Sullivans e alla nave anfibia da sbarco Uss Lewis B. Puller in navigazione nello Stretto. L'imbarcazione iraniana avrebbe tentato di accecare i marinai della Uss Lewis B. Puller puntando un riflettore sul ponte della nave, e ne ha incrociato la rotta a meno di 150 metri dalla prua, una distanza "particolarmente pericolosa, specialmente di notte". Le navi statunitensi "hanno affrontato la situazione prudentemente, ricorrendo a segnali sonori e laser non letali", proseguendo poi la navigazione senza ulteriori incidenti. Le azioni delle Guardie della rivoluzione - conclude la nota - "violano gli standard internazionali di condotta marittima professionale e sicura, aumentando il rischio di errori di calcolo e collisioni" (Was)