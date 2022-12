Governo: Rauti (Fd'I) su minacce Meloni, alimentare rabbia sociale crea pericoloso clima odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Ancora odio e linguaggio violento. A poche ore dalle minacce rivolte al ministro Crosetto, il presidente del Consiglio Meloni e la sua famiglia sono oggetto di messaggi espliciti e intimidazioni legate alla riforma del reddito di cittadinanza. Chi alimenta la rabbia, peraltro con una narrazione falsa e distorta, crea soltanto un pericoloso clima di odio ed è colpevole quanto, se non più degli autori dei messaggi inviati sui socia". Lo scrive in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti. "La più ferma condanna per chi pensa di poter influenzare l'azione del governo con simili vergognose azioni. Un abbraccio a Giorgia , a sua figlia ed a tutta la sua famiglia", conclude Rauti.(Rin)