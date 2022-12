Governo: Landini (Cgil), fermare la pandemia dei salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Osservo innanzitutto che mentre c'è da affrontare una vera emergenza salariale, la maggioranza di governo in Parlamento vota contro il salario minimo proponendo, al contrario, i contratti di prossimità che rispondono a una logica pericolosa e regressiva", esordisce netto in una intervista a "Quotidiano Nazionale" il leader della Cgil, Maurizio Landini, alla vigilia del summit a Palazzo Chigi con il governo. Poi spiega quali richieste di cambiamento della manovra solleciterà a Giorgia Meloni nell'incontro delle prossime ore: "Di fronte alla pandemia salariale, noi proponiamo di portare dall'attuale 2 per cento, già ottenuto con il governo Draghi, al 5 per cento la decontribuzione sui redditi fino a 35 mila euro e di detassare gli aumenti previsti con i contratti nazionali, assegnando loro, attraverso la via legislativa, un valore generale e sancendo così un salario minimo e diritti e tutele per tutte le forme di lavoro. Ma riteniamo, ugualmente, sia necessario introdurre un meccanismo automatico di indicizzazione delle detrazioni all'inflazione (il drenaggio fiscale)". Altri nodi su cui insistere: "Anziché superare, come noi proponiamo, la precarietà, si reintroducono i voucher, che considerano il lavoro merce, senza diritti e senza tutele. Mentre cresce la povertà, la legge di Bilancio annuncia il superamento del reddito di cittadinanza. Noi, invece, proponiamo di migliorarlo, non di cancellarlo. Si innalza il contante e si premiano gli evasori anziché tassare gli extra-profitti". (segue) (Res)