Governo: Landini (Cgil), fermare la pandemia dei salari (2)

- "Noi - incalza il segretario - chiediamo di investire sulla sanità e sull'istruzione mentre la manovra prevede nuovi tagli. Dopo dieci anni di non rivalutazione delle pensioni, si prevedono tagli e non si cambia la legge Fornero come noi chiediamo da tempo". La premier ha vinto le elezioni anche sulla base delle proposte finite in parte nella legge di Bilancio: "Mi è chiaro che c'è una maggioranza che ha vinto le recenti elezioni e che legittimamente intende governare per i prossimi cinque anni. Ciò non toglie che le scelte e gli indirizzi fin qui assunti sono molto preoccupanti e vanno in una direzione opposta rispetto ai bisogni reali delle persone, delineando un arretramento del Paese. Per questo la manovra economica va profondamente cambiata". Si registra un'inedita convergenza tra la Cgil e la Confindustria. "Confindustria riconosce che questa legge di Bilancio non affronta le grandi emergenze aperte nel Paese, a partire da quella salariale. Noi, però, riteniamo che sia giunto il momento di destinare la riduzione del cuneo fiscale tutta al lavoro dipendente e che gli incentivi pubblici alle imprese siano condizionati, destinati e vincolati a chi crea lavoro stabile e di qualità, innova e investe", ha concluso Landini. (Res)