Energia: Usa raddoppiano export gas verso Regno Unito per porre fine dipendenza da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il presidente statunitense Joe Biden ha concordato l'aumento delle esportazioni di gas dagli Stati Uniti al Regno Unito come parte di uno sforzo congiunto per tagliare i costi delle bollette e limitare l'impatto della Russia sulle forniture energetiche occidentali. A riportare la notizia il quotidiano britannico "The Telegraph". Rishi Sunak, primo ministro britannico, e Biden hanno annunciato un "partenariato per la sicurezza energetica e l'accessibilità economica" e hanno istituito un gruppo di azione congiunto, guidato da funzionari di Westminster e della Casa Bianca, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza globale dall'energia russa. Sunak ha affermato che tale accordo aumenterà la sicurezza, l'efficienza e l'accessibilità energetica, ridurrà i prezzi e garantirà che l'approvvigionamento nazionale del Regno Unito non possa "mai più essere manipolato dai capricci di un regime in fallimento". (Rel)