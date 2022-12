Francia: premier Borne, da inizio gennaio indennizzo da 100 euro per il carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da gennaio in Francia verrà erogato un indennizzo per il carburante da 100 euro a 10 milioni di francesi in situazione precaria. Lo ha annunciato il primo ministro francese Elisabeth Borne, all'emittente radiofonica "Rtl". Questa misura rappresenta "10 centesimi a litro se fate 12 mila chilometri all'anno, la media di quello che fanno i francesi in un anno", ha detto Borne. L'aiuto verrà versato una sola volta e sarà elargito in base a due criteri: il reddito e il fatto di possedere una macchina. (Rel)