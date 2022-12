Francia: continua a calare consumo elettricità, -8,3 per cento scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il calo dei consumi di elettricità "si amplifica", con una diminuzione dell'8,3 per cento la scorsa settimana rispetto alla media registrata tra il 2014 e il 2019. lo ha reso noto la società che gestisce la rete del trasporto elettrico (Rte). Questa diminuzione riguarda ormai "tutti i settori", si legge in un comunicato. "Sulle ultime quattro settimane, il consumo di elettricità in Francia a temperatura normale registra una diminuzione strutturale (6,6 per cento) rispetto al minimo degli anni precedenti (2014-2019)", fa sapere Rte.(Frp)