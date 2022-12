Russia: senatore Kosachev, non è possibile escluderci dal G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 è un summit informale, da cui non è possibile escludere la Russia. Come ha affermato Konstantin Kosachev, vice presidente del Consiglio federale (camera bassa del Parlamento russo), gli Stati Uniti possono solo fare pressione sugli organizzatori in modo che la Russia non sia invitata a un altro vertice. In questo modo Kosachev ha commentato il progetto del bilancio della Difesa statunitense, che prevede misure per espellere la Russia da alcune istituzioni internazionali, tra cui il G20. "Legalmente, il G20 non è un'organizzazione istituzionale in cui esiste un'iscrizione formale. Come sapete, questo è solo un vertice informale. Per lo stesso motivo, il G20 non ha regole di procedura o regolamenti rigorosi. Le decisioni sono prese in modo consensuale", ha osservato Kosachev. Inoltre, l'esponente del governo russo ha ricordato che tali pressioni erano già state esercitate dagli Stati Uniti sulla presidenza Indonesiana quest'anno, "ma non hanno avuto successo grazie alla posizione indipendente e decisiva delle autorità indonesiane". (Rum)