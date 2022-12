Russia: "Vedomosti", si valutano tre opzioni per rispondere al tetto al prezzo petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe stanno valutando tre opzioni per rispondere all'introduzione del tetto sul prezzo del petrolio dai Paesi del G7 e l'Ue. Lo ha riferito il quotidiano russo "Vedomosti" citando fonti riservate vicine al governo. In particolare, la prima opzione prevede un divieto totale della vendita di petrolio ai Paesi che hanno sostenuto la restrizione, anche attraverso Stati intermediari. La seconda potrebbe essere un divieto di esportazione sui contratti che includono la condizione del tetto sui prezzi. Infine, la Russia potrebbe introdurre un cosiddetto "prezzo indicativo", ossia uno sconto massimo del petrolio russo del marchio Urals, oltre a un divieto di vendere petrolio con uno sconto maggiore. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" ha rifiutato di fornire alcuni dettagli sulle possibili decisioni del governo. "Vengono prese in considerazione varie opzioni. Una volta presa la decisione, sarà resa pubblica", ha detto Peskov. (Rum)