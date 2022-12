Iran: Khamenei, serve ricostruzione “rivoluzionaria” del sistema culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha bisogno di una “ricostruzione rivoluzionaria del sistema del culturale”. Lo ha dichiarato la guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamanei, durante un incontro con gli esponenti del Consiglio culturale dell’Iran, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Irna”. "È necessario rivoluzionare la struttura culturale del Paese. Il consiglio supremo dovrebbe approfondire la causa delle debolezze della cultura in diversi campi", ha affermato la guida suprema dell’Iran. Le dichiarazioni di Khamenei giungono mentre nel Paese proseguono dal 16 settembre le manifestazioni scatenate dalla morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a Teheran dopo l’arresto da parte della polizia morale per aver indossato male il velo. Le manifestazioni hanno rappresentato una delle sfide più forti per la Repubblica islamica dalla rivoluzione del 1979. Oggi, in tutto il Paese è iniziato il terzo giorno di sciopero generale proclamato da alcuni dei movimenti che portano avanti le proteste, in particolare nelle regioni a maggioranza curda del nordest del Paese. Secondo quanto riporta il portale legato all’opposizione “Iran International”, la magistratura iraniana starebbe mettendo i sigilli a esercizi commerciali e aziende che aderiscono alla protesta. La serrata intanto si è estesa a 40 città iraniane, tra cui Teheran, il cui sindaco, Alireza Zakani ha accusato di tradimento gli studenti dell'Università Sharif che continuano a manifestare.(Res)