Serbia: Commissione Ue, ci aspettiamo libertà media senza ostacoli

- L'Unione europea si aspetta una libertà dei media senza ostacoli in Serbia. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europea Ana Pisonero Hernandez, ripresa dall'emittente "N1". "Per quanto ci riguarda, è inoltre chiaro che ci aspettiamo che la Serbia attui senza ulteriori indugi il Piano d'azione che ha presentato come parte della sua strategia mediatica", ha detto Pisonero, in un commento alla decisione delle emittenti televisive "N1" e "Nova S" di interrompere la trasmissione dei loro programmi nel Paese balcanico dalla mezzanotte di lunedì. Pisonero ha sottolineato che la libertà di espressione, la libertà dei media e il pluralismo dei media sono la base fondamentale di ogni società democratica "e noi dobbiamo sostenerla". Intanto il deputato del Partito popolare (Ns), Stefan Jovanovic, ha sostenuto in un documento presentato ai membri del comitato del Consiglio d'Europa per la cultura e i media che l'atmosfera nei media serbi "ricorda quella durante il regno di Slobodan Milosevic, quando l'attuale presidente Aleksandar Vucic ricopriva la carica di ministro dell'informazione". (segue) (Seb)