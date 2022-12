Serbia: Commissione Ue, ci aspettiamo libertà media senza ostacoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jovanovic ha quindi sottolineato che da quando Vucic è salito al potere nel 2012, la Serbia è scesa dal 54mo al 79mo posto su 180 Paesi nell'indice globale sulla libertà dei media, aggiungendo che l'Organismo di regolamentazione dei media elettronici in Serbia (Rem) è visto "come un altro strumento utilizzato dal partito al governo per controllare il panorama nazionale dei media". Le emittenti televisive "N1" e "Nova S" hanno bloccato la trasmissione dei loro programmi in Serbia dalla mezzanotte di lunedì e per tutta la giornata di ieri; nei canali delle due emittenti compariva solo uno schermo nero con il messaggio "Buio in Serbia senza media liberi". I due media hanno pubblicato la stessa scritta sui loro social network, senza spiegare di cosa si trattasse esattamente. I portali Internet delle due emittenti, invece, hanno continuato a funzionare regolarmente per tutta la giornata. Da stamane è ripresa la programmazione regolare. (Seb)