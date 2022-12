Regno Unito: Scully, disegno legge su sicurezza online "non è soluzione miracolosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge sulla sicurezza online "non è un soluzione miracolosa". Lo ha affermato Paul Scully, sottosegretario per la Tecnologia e l'Economia Digitale, come riferisce il quotidiano britannico "The Times". La legislazione è tornata alla Camera dei Comuni dopo che alcune parti riguardanti i contenuti online definiti "legali ma dannosi" sono state accantonate a causa dei timori sulla libertà di parola. I laboristi e alcuni parlamentari conservatori hanno espresso il loro sgomento per tale decisione, che temono consentirà l'incitamento all'odio e alcuni contenuti di suicidio e autolesionismo considerati legali di restare online. (Rel)