Libano: ministro Industria espulso da blocco parlamentare Tashnag dopo Consiglio dei ministri

- Il ministro dell’Industria uscente del Libano Zahle Georges Bouchikian è stato espulso dal blocco parlamentare affiliato al partito armeno Tashnag dopo la sua partecipazione al Consiglio dei ministri dello scorso 5 dicembre. Lo rende noto un comunicato del partito diffuso dal quotidiano “L’Orient le Jour”, secondo il quale il movimento politico avrebbe deciso di boicottare il Consiglio dei ministri, proprio come il partito cristiano-maronita della Corrente patriottica libera (Cpl). "In considerazione del mancato rispetto da parte di Bouchikian della decisione del partito di boicottare l'incontro, il comitato ha deciso di rimuoverlo dal blocco parlamentare affiliato al partito”, dichiara il comunicato. La seduta straordinaria del Consiglio dei ministri dello scorso 5 dicembre è stata vista come una provocazione rivolta al Movimento patriottico Libero (il partito fondato dall'ex presidente Michel Aoun) perché considerata come un'usurpazione delle prerogative del capo dello Stato uscente. Il 3 novembre scorso, il Parlamento ha invitato il capo del governo Najib Miqati a proseguire la sua missione alla guida di un governo di affari quotidiani al fine di garantire la stabilità e il buon funzionamento delle istituzioni. (Lib)